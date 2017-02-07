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Çin'de kuş gribi

Ülkenin orta kesiminde kuş gribi tehdidi nedeniyle kanatlı hayvan ticareti durduruldu

Çin'de kuş gribi

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde son dönemde hızla artan kuş gribi vakaları üzerine kanatlı hayvan ticaretinin askıya alındığı bildirildi.

Hunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yılbaşından bu yana hızla artan kuş gribi virüsü H7N9 vakalarının endişeye yol açması sonucu eyalette kanatlı hayvan satışının durdurulduğunu duyurdu.

Pazar ve market türü alışveriş yerlerinin düzenli olarak ilaçlanması ve dezenfekte edilmesi talimatı veren yerel sağlık makamları, yakın zamanda eyaletin başkenti Çangşa'nın da aralarında bulunduğu birçok kentte yeni vakalara rastlanabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, kuş gribi virüsü H7N9'un insandan insana bulaşmadığını ve henüz genetik bir mutasyonunun olmadığını hatırlattı.

Hunan eyaletinde yılbaşından bu yana 20 kişide kuş gribine rastlanmış, bunlardan 5'i yaşamını yitirmişti.

Hastalık, bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor. Salgının görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kuş gribi #kanatlı hayvan #H7N9 virüsü #çin
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