Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok
SON DAKİKA: Rusya'dan önemli açıklama
SON DAKİKA: Rusya'dan önemli açıklama
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Büyük sosyal medya operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Büyük sosyal medya operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Çin'de vahşi fil bir kişiyi öldürdü

Çin'in güneyinde meydana gelen fil saldırısında 1 kişinin öldüğü, saldırının ardından kaybolan 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Çin'de vahşi fil bir kişiyi öldürdü

Şinhua ajansının haberine göre, Yünnan eyaletinde vahşi bir fil göçmen işçilere saldırdı.

Eyaletin Cinhong kentinde bulunan kauçuk ağacı fidanlığındaki fil saldırısında, işçilerden birinin ağaca çıkarak yardım çağırdığı belirtildi.

Yetkililer, ihbar üzerine bölgeye giden kurtarma ekibinin, bir işçinin cesedini bulduğunu, diğerine ise henüz ulaşamadığını duyurdu.

Kayıp işçi için insansız hava araçları ile bölgede arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Vahşi Asya filleri, Çin'de koruma altında tutuluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yünnan eyaleti #vahşi Asya fili #Ölü #fil saldırısı
banner863
Önceki Haber
Piyasalarda gün ortası
Sonraki Haber
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.