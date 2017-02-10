Çin'de vahşi fil bir kişiyi öldürdü

Çin'in güneyinde meydana gelen fil saldırısında 1 kişinin öldüğü, saldırının ardından kaybolan 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Yünnan eyaletinde vahşi bir fil göçmen işçilere saldırdı.



Eyaletin Cinhong kentinde bulunan kauçuk ağacı fidanlığındaki fil saldırısında, işçilerden birinin ağaca çıkarak yardım çağırdığı belirtildi.



Yetkililer, ihbar üzerine bölgeye giden kurtarma ekibinin, bir işçinin cesedini bulduğunu, diğerine ise henüz ulaşamadığını duyurdu.



Kayıp işçi için insansız hava araçları ile bölgede arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.



Vahşi Asya filleri, Çin'de koruma altında tutuluyor.