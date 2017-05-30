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Çin'de vinç kazası: 6 ölü

Çin'de meydana gelen vinç kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Çin'de vinç kazası: 6 ölü

Çin'de meydana gelen vinç kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Şangdong eyaletinin başkenti Cinan'da, Şıciacuang-Cinan hattındaki bir demir yolu inşaat alanında, işçilerin çalıştığı sırada vinç devrildi.

İşçilerden 5'i olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede öldü. Kazada bir kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #vinç kazası #demiryolu inşaatı #çin
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