Çin'den ABD'ye çok sert uyarı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu: "Savaş istemiyoruz ancak birileri Çin'in kapısını çalarsa savaştan da korkmayız"

Çin ordusu, son dönemde Amerikalı yetkililerin, Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin etkinliğinin kısıtlanması yönündeki söylemleriyle ilgili olarak, "Savaş istemiyoruz ancak birileri Çin'in kapısını çalarsa savaştan da korkmayız." ifadesini kullandı.



Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) internet sitesinde yer alan makalede, gözdağı ve sindirme girişimlerinden korkulmadığı bildirilerek "Çin askeri güçlerinin kılıcını çıkarıp ulusal çıkarlarını koruma cesaretinde olduğu" belirtildi.



Ordularının, geçmişte düşmanlarından sayıca az ya da daha az donanımlı olmasına karşın savaşlarda "çok sayıda mucize ürettiğine" işaret edilen makalede, "Bugün birliklerimiz, hem iyi donanımlı hem de daha yüksek enerjili. Dongfeng serisi balistik füzelerle donanmış ÇHKO, onlara savaşa hazır olduğunu ve kokmadığını gösterecek. Savaş istemiyoruz ancak birileri Çin'in kapısını çalarsa savaştan da korkmayız." ifadesine yer verildi.



"Çin ile oyun, mantıksız ve tehlikeli"



ÇHKO'nun internet sitesinde paylaşılan diğer bir makalede de "Bazı Amerikalı politikacılar, dünya lideri konumlarının sürmesini Çin ile Asya Pasifik bölgesinde yapacakları mücadeleye bağlıyor ancak bu oyun son derece tehlikeli ve mantıksız." denildi.



ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yapılan yazıda, "Eğer ABD'yi yeniden büyük yapmak istiyorlarsa kendi iç işlerine odaklanmaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı.



Öte yandan Çin basınına konuşan askeri uzmanlar, ÇHKO'nun açıklamalarını "tehdit değil, uyarı" olarak değerlendirirken, ülke egemenliğinin ABD tarafından tehdit edilmesi durumunda bunun karşılıksız kalmayacağı mesajının verildiğini belirttiler.



Makaleler, Amerikalı yetkililerin egemenlik tartışmalarının yaşandığı Güney Çin Denizi üzerinde "Pekin yönetiminin etkinliğinin kısıtlanması gerektiği" şeklindeki açıklamalarının üzerine yayımlandı.