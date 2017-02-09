Çin'den Trump'ın mektubuna “takdir“

Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Şi'ye yolladığı mektubu takdirle karşıladı

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği teşekkür mektubunu "yüksek seviyede takdirle" karşıladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, günlük olağan basın toplantısında, Trump'ın teşekkür mektubunu aldıklarını belirterek, "ABD Başkanı'nın, Çin liderinin ve halkının geleneksel 'Fener Bayramı'nı kutlamasını yüksek seviyede takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

"İkili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini" dile getiren Lu, "Çin ve ABD'nin dünya barışı, istikrarı ve refahı adına hususi sorumluluklar üstlendiğini" ifade etti.

Sözcü Lu, ABD ile geniş bir alanda ortak menfaatleri olduğunun altını çizerek, "İşbirliği, iki ülke için de tek doğru tercih." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, göreve başlaması sebebiyle daha önce kendisine tebrik mektubu gönderen Çin Devlet Başkanı Şi'ye teşekkür mektubu gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, mektubunda "ABD ve Çin'in yararına olacak yapıcı bir ilişki geliştirmek için Devlet Başkanı Şi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini" dile getirmişti.

Kampanya döneminde ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra birçok kez ABD ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yapısından rahatsız olduğunu ifade eden Trump'ın yeni dönemde Pekin yönetimi ile nasıl bir ilişki kuracağı merak ediliyor.

Tek Çin politikası, Güney Çin Denizi ve Tayvan meselesi gibi Çin'in hassas olduğu konularda bu ülkeye yönelik suçlayıcı açıklamalar yapan Trump'ın söylemlerine ilişkin Pekin yönetimi "kaygı duyulduğunu" bildirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Trump ile henüz telefon görüşmesi yapmadı.