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Çin, el koyduğu denizaltıyı ABD’ye teslim edecek

Çin Savunma Bakanlığı, Güney Çin Denizi’nde Washington yönetimine ait insansız denizaltı aracının ABD’ye teslim edileceğini bildirdi.

Çin, el koyduğu denizaltıyı ABD’ye teslim edecek

ABD ile Çin arasında yaşanan insansız denizaltı krizinde yeni gelişme yaşandı. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yang Yücün, 15 Aralık’ta söz konusu  bölgede Çin ordusu tarafından alıkonulan insansız denizaltı aracına ilişkin  soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Çin ve ABD arasında konuya dair  iletişimin devam ettiğini kaydetti. Yang, denizaltına yönelik gerçekleştirilen incelemelerin ardından  Çin’in insansız denizaltıyı ABD’ye uygun şekilde teslim etmeye karar verdiğini  belirtti. ABD’nin Güney Çin Denizi’ne yakın keşif ve askeri gözlem yapmak için  sıklıkla gemi ve uçak gönderdiğini hatırlatan Yang, "Çin, ABD’nin bu tür  eylemlerine kararlılıkla karşı çıkıyor ve Washington yönetiminin söz konusu  eylemlerini durdurmasını talep ediyor.” ifadelerini kullandı.

Yang, ülkesinin ABD’nin Güney Çin Denizi'ndeki ilgili eylemlerine  karşı tedbirli davranmaya devam edeceğini ve buna karşılık gerekli önlemleri  alacağını sözlerine ekledi.  Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Deniz Kuvvetlerinden bir yetkili dün  Güney Çin Denizi’nde kimliği belirlenemeyen bir insansız denizaltının tespit  edildiğini ve seyrüsefer serbestisinin güvenliğini sağlamak için araca ilişkin  soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, dün Güney  Çin Denizi'nde denizaltında "bilimsel veri" toplayan ABD'ye ait insansız  denizaltı aracına Çin donanması tarafından el konulduğunu açıklamış, ABD'nin  resmi olarak şikayetçi olduğunu ve insansız denizaltı aracının iade edilmesini  talep ettiklerini bildirmişti.

Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay Adalar üzerine hava  üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye  çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta  Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu  komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek  egemenlik hakkı iddiasına ABD ve bölge ülkeleri karşı çıkıyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #abd denizaltısı #insansız denizaltı aracı
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