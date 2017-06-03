Çin Halk Cumhuriyeti, yüzen enerji santrallerini tamamladı. 40 megavatlık tesis bölgedeki evlere elektrik sağlayacak. Bu yeni tesis, ülkeyi yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir konuma getiriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti enerji tüketiminde dünyada önemli bir yere sahip. Pekin yönetimi enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerjiye yöneliyor. İşte bu yüzen santral, yenilenebilir enerji arayışının ürünü.



Yüzen enerji santrali bir zamanlar madencilik için kullanılan bir arazi kuruldu. Dev panaller, Güney Anhui eyaletinin kömür ile zengin ünlü bir bölgesinde yer alıyor.



Bölge yağışlı hava nedeniyle suyla kaplanmıştı. Bundan dolayı, Çin hükümeti bölgeye çok daha sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi panelleri yerleştirmeye karar verdi.



Yüzen güneş enerjisi tesisinin yapımının yeni bittiği ve bölgedeki evlere güneş enerjisi tedarik etmeye başlayacağını açıklandı. Böylece bölgedeki 15 bin eve enerji verilecek.



40 megavatlık tesis, dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi tesisi ünvanını alarak Hindistan ve Avustralya’daki diğer yüzer çiftlikleri geride bırakıyor.



Güneş panellerini suya yerleştirmek yüzeydeki daha serin hava sayesinde panellerin aşırı ısınmadan dolayı performansın düşmesini engelliyor. Paneller yüzen santrallerle kullanılmak üzere yüksek miktarda neme dayanıklı olarak özelleştirilmiş.



Bu yeni tesis ülkeyi yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir konuma getiriyor.





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