Dünyanın en uzun savunma duvarı kabul edilen Çin Seddi 2 bin yıldır tüm görkemiyle ayakta. Bohay Körfezi'nden Gobi Çölü'ne kadar uzanan Çin Seddi, her yıl yeni kazılarla gün yüzüne çıkan parçalarıyla sürekli uzuyor.

2 bin yılı aşkın geçmişiyle, dünyanın insan eliyle yapılmış en uzun savunma duvarı Çin Seddi, her yıl milyonlarca ziyaretçinin akınına uğruyor.



1957 yılında turizme kazandırılan Çin Seddi, 1987'de UNESCO tarafından Dünyanın Kültür Mirasları Listesine alındı.



Çin denince akla ilk gelen eserlerden Seddin bir ucu, Bohay Körfezi'nden başlıyor.



Dağları, vadileri, çölleri ve nehirleri aşan Çin Seddi, gökyüzünden bakıldığında bir ejderhayı andırıyor. Duvar, Şanhayguen kentinde "Yaşlı Ejderhanın Başı" anlamına gelen Laolongtou bölgesinde denizle birleşiyor.



Ülkenin Horoz Yılı'na girmesi ve Bahar Bayramı nedeniyle yerli turistlerin adeta uğrak noktası haline gelen Çin Seddi'nde kalabalıktan dolayı yer yer izdiham oluşuyor. Seddin giriş ve çıkış alanlarında turistlerin rahat hareket edebilmesi için patika yollar ve ek geçitlerle hareket güzergahları genişletilmiş durumda.



Çin Seddi'nin üzerinde askerlerin ulaşımı ve nakliyesinin kolayca sağlanması da amaçlanmış. Bu açıdan bakıldığında Çin Seddi’nin bir ulaşım projesi de olduğu görülüyor.



Seddin yıkılmış kısımlarıyla toplam uzunluğunun 21 bin 196 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Orijinal duvarın sadece küçük bir bölümünün günümüze kadar gelebildiği sanılıyor.



İlk inşa edildiği günden bu yana sürekli uzayan ve tadilatlarla ayakta kalmayı başaran Çin Seddi'nin korunması için Çin hükümeti 2006-2010 yılları arasında hazırlanan 11'inci 5 yıllık planda 500 milyon yuan ayırdığını açıklamıştı.





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