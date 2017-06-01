Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Moskova'da alarm! Havalimanlarında panik
Moskova'da alarm! Havalimanlarında panik
İşçi kentinde vatan emek dayanışması
İşçi kentinde vatan emek dayanışması

Çin, Trump'ı açıkça uyardı

Çin Başbakanı Li, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çekilmesi beklenen ABD Başkanı Trump’ı ‘uluslararası sorumluluk var’ diye uyardı.

Çin, Trump'ı açıkça uyardı

Almanya’da temaslarda bulunan Çin Başbakanı Li Keqiang, Almanya’da temaslarda bulunan Çin Başbakanı Li Keqiang, mevkidaşı Angela Merkel’le düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çekilmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump’a mesaj gönderdi.

İklim değişikliğiyle mücadele için ‘uluslararası bir sorumluluk’ olduğunu söyleyen Li, “Çin,  adım adım 2030 hedeflerine ulaşmak için Paris Anlaşması’nda verdiği taahhütleri yerine getirmeye devam edecek” dedi ve ekledi: “Tabii bunu diğerleriyle işbirliği içinde yapmayı umuyoruz.”

MERKEL’DEN ÇİN’E İKLİM ANLAŞMASI TEŞEKKÜRÜ

Trump’ın iklim değişikliği anlaşmasına muhalefetine tepki gösteren isimlerin başında gelen Merkel de Çin’in iklim anlaşması sorumluluklarına bağlılığı nedeniyle memnun olduğunu belirtti.

TUSK: LÜTFEN İKLİM POLİTİKASINI BOZMA

Bu arada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Twitter hesabından Trump’ı da etiketleyerek “Lütfen iklim politikasını bozma” mesajını paylaştı.

Yurtdışı temaslarının son ayağı olan Brüksel’de G7 lideriyle bir araya gelen Trump, selefi Barack Obama döneminde Paris’te imzalanan iklim değişikliği anlaşmasından çekilebileceğini belirtmiş ve kararını birkaç gün içinde açıklayacağını duyurmuştu./Sputnik

 

Etiketler; #çin #trump #li #Paris
banner863
Önceki Haber
İstanbul'daki ana darbe davası görülmeye devam ediyor
Sonraki Haber
Makedonya'da eski sağlık bakanına silahlı saldırı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.