Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye Çin sınırları yakınındaki askeri manevralarına son verme çağrısı yaptı. Güney Çin Denizi'nde haftaiçinde ABD'ye ait bir savaş uçağına ve bir savaş gemisine önleme yapan Çin, Washington'ın faaliyetlerinin ulusal güvenliğini ve egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'yi gelecekte benzer olaylardan kaçınılması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Çin Silahlı Kuvvetleri, görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirecek ve ulusal egemenliğini ve güvenliğini güçlü bir şekilde savunacak" ifadelerine yer verildi. ABD uçağının Hong Kong'un hava sahası yakınlarında keşif faaliyetleri yürüttüğünü de kaydeden bakanlık, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinin Pekin'in egemenliği için tehdit oluşturduğunun altını çizdi.



Çin Savunma Bakanlığı, perşembe günü ABD Donanması'na ait bir destroyerin ihtilaflı Spratly Adaları yakınında görülmesinin ardından Washington'u Güney Çin Denizi'ni silahlandırmakla suçlamıştı. Daha sonra ise Çin savaş uçaklarının ABD'ye ait P-3 Orion tipi denizaltısavar ve deniz keşif uçağına Güney Çin Denizi üzerinde önleme yaptığı basına yansımıştı.



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