Rusya ve Çin yeni bir yolcu uçağı üretmek için şirket kurdu. Üretilecek geniş gövdeli yolcu uçağı 280 kişi taşıyacak, menzili 12 bin kilometre olacak.

Ekonomileri son yıllarda gittikçe gelişen Rusya ve Çin, birlikte sivil havacılık konusunda da atılım yapmaya hazırlanıyor.



İki ülke, sivil havacılıkta yaygın olarak kullanılan Boeing ve Airbus'a rakip olacak yeni bir geniş gövdeli uçak üretimi için güçlerini birleştirdi.



Rusya ve Çin arasında yapılan anlaşmaya göre yeni geniş gövdeli yolcu uçağını iki ülkenin birlikte kurduğu China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. şirketi (Çayna Raşa Komörşıl Eyırkıraft Korporeyşın Limited) şirketi üretecek.



Şanghay'da imzalanan anlaşmayla kurulan bu şirket, 280 koltuk kapasiteli ve 12 bin kilometre menzile sahip geniş gövdeli uçak üretecek.



Uçak için konsept tasarımı ve 3 yıllık ön çalışma yapılacak. Projeye 13 ila 20 milyar dolar yatırılacak.



Yeni uçak ilk seferini yaklaşık 7 yıl sonra gerçekleştirecek. Bu yeni uçağın Boeing'in 787 ve Airbus'ın A350 modeline rakip olacağı belirtiliyor. Uçağın satışına ise 2027 yılında başlanması planlanıyor.





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