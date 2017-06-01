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Çin’de kuş gribi

Yulin kentinde kanatlı hayvanlar çiftliğinde çalışan bir kişide kuş gribi belirlendi

Çin’de kuş gribi

Çin'nin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinin Yulin kentinde bir kişide H7N9 virüsüne rastlandı.

Yulin Sağlık ve Aile Planlama Bürosunun yaptığı açıklamada, bir kişide kuş gribi virüsü tespit edildiği belirtildi.
Ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan kişinin, yüksek ateş ve öksürük belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Söz konusu kişi ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde temasa geçen kişilerin hastanede kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Diğer yandan kentin Yüyang bölgesinde özel bir şirkete ait işletmede 20 binden fazla kümes hayvanının kuş gribi şüphesiyle itlaf edildiği vurgulandı.
Çin'de geçen hafta da ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletinin Datong kentinde bir kadında kuş gribine rastlanmıştı.
Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonunun yayımladığı rapora göre, ülkede bu yıl şubat ayında 61, martta 47, nisan ayında da 24 kişi H7N9 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
Çin’de ilk kuş gribi vakası 2013 yılının mart ayında tespit edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kuş gribi #çin
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