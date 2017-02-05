Çin’de masaj salonunda yangın: 18 ölü

Çin’de bir ayak masajı salonunda çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Çin’de bir ayak masajı salonunda çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusunda bulunan Cıciang eyaletinin Tientay ilçesinde bir ayak masaj salonunda yangın çıktı. Olayda 18 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine gönderildiği belirtildi.



Sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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