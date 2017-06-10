Apple kullanıcılarının şahsi bilgilerini yasa dışı yollardan ele geçirerek, bunun üzerinden yaklaşık 50 milyon yüen tutarında kazanç elde ettiği belirlenen bilişim suçluları yakalandı.

Çin’de kullanıcılarının kimlik bilgilerini çaldığı ve sattığı tespit edilen çoğu Apple çalışanı 22 kişi yakalandı.



China Daily’nin haberine göre, ülkenin Cıciang, Guandong, Ciangsu ve Fucien eyaletinde güvenlik birimleri söz konusu kişilerin Apple kullanıcılarının kimlik bilgilerini, telefon numaralarını, Apple bilgilerini yasa dışı yollardan toplayarak sattığını tespit etti.



Zanlıların söz konusu bilgiler üzerinden toplam 50 milyon yüen ( 26 milyon lira) tutarında yasa dışı kazanç elde ettiği belirlendi.



Birkaç ay süren soruşturmada, 22 kişiden 20’sinin ya Apple’ın ya Çin'deki satış departmanlarında ya da diğer tedarikçi firmalarında çalıştığını ortaya çıkarıldı.



Yasa dışı yollardan temin edilen bilgiler şantaj ve fidye için kullanılabiliyor. Ülkenin Ciangsu eyaletinde, geçen sene bir Apple kullanıcısı, bilgilerinin çalınması sonrası şantaja maruz kalmıştı. Çin’de bu şekilde mağdur olan onlarca kişi olduğu belirtiliyor.



Ülkenin 1 Haziran’da yürürlüğe giren Siber Güvenlik Kanunu uyarınca, insanların kişisel bilgileri koruma altına alınmıştı. Kullanıcıların bilgisini yasa dışı yollarla ele geçirerek satanlara 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

