Çin’den Trump'a İran eleştirisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, bugün düzenlediği basın toplantısında İran'a karşı Trump yönetimince uygulamaya koyulan ve Çinli şirketleri de içine alan yeni yaptırımları değerlendirdi.Kaynak: DHA
Çin'in tek taraflı müeyyidelere karşı çıktığını belirten Sözcü Lu, "Yaptırımlar çeşitli taraflar arasında güvenin pekiştirilmesine ve ilgili uluslararası sorunların çözülmesine yardımcı olmayacaktır." dedi.
Trump yönetimi, geçtiğimiz günlerde İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze testinin ardından toplam 25 şirket ya da bireyi yaptırım listesine almıştı.
Listede, Çin merkezli 2 şirket ile 3 Çin vatandaşı da yer alıyor.
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