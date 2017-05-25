Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmede Suriye, Irak ve diğer bölgesel konuların ele alındığı, PKK ve IŞİD dahil terörün her türüyle ortak mücadelenin önemine işaret edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de ikili temaslarda da bulundu.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Steigenberger Oteli'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelmesinin ardından, Avrupa Birliği Konseyi'nin yeni binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüştü.



Olumlu bir atmosferde geçen Erdoğan-Macron görüşmesinde, siyasi ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere, ikili konular ele alındı.



Türkiye-Fransa ilişkilerini daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurgulayan iki lider, savunma sanayinde iş birliğinin yanı sıra karşılıklı ticaret hacmini 20 milyar Avro'ya yükseltme hususunda da mutabık kaldı.



Suriye, Irak ve diğer bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle ortak mücadelenin önemine işaret edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırılması gerektiğine de dikkati çekti.



Mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Juncker ile yaptığı görüşmede ise Türkiye-AB ilişkileri konuşuldu.



Görüşmede, Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.



Olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önemine ayrıca terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmenin gerekliliğine de değinildi.



Kıbrıs meselesiyle ilgili ise adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının önemli olduğu vurgulandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi çerçevesinde ikili temaslarını sürdüreceği kaydedildi.



