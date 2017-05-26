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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Slovakya'da

Çavuşoğlu, Slovakya Başbakanı Fico ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Slovakya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından kabul edildi.

Başkent Bratislava'daki Başbakanlık binasındaki görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fico ile iki ülke arasındaki iş birliği ve bölgesel konuları ele aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, bugün 12. Küresel Güvenlik Forumu'na katılacak, daha sonra Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Slovakya Başbakanı Robert Fico #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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