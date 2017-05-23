Donald Trump İsrail'in ardından bugün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beytüllahim'de görüştü. Görüşmede İsrail ile yapılması planlanan barış anlaşması ön plana çıktı.

Amerika Başkanı Donald Trump, dünkü İsrail ziyaretinden sonra bugün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Beytüllahim'e geçti.



Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Amerika ile birlikte çalışarak İsrail ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını dile getirdi.



1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm planını kabul ettiklerini belirten Abbas, "Bizim planımıza göre Filistin'in başkenti Kudüs olacak. Filistinliler İsrail devleti ile birlikte barış ve güvenlik ile iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşayacak" dedi.



Abbas, diğer sorunların da uluslararası hukuk ve yine uluslararası örgütlerin meşru kararları ile çözüleceğini ifade etti.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Filistin'i tanıması talebini de yineledi. Sorunun Yahudiler ile değil, işgal ve yerleşimlerle olduğunu da ekledi.



Amerika Başkanı Donald Trump ise, Abbas'ın barış için birlikte çalışma kararlılığına teşekkür ederek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da aynı sözü verdiğini söyledi.



Trump, İsrail ile Filistin arasında imzalanabilecek bir barış anlaşmasının tüm Ortadoğu'ya örnek olacağını vurguladı.





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