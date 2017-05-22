Suudi Arabistan'daki "ABD- Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"ne İran düşmanlığı damga vurdu. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trum hem de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İran'ı terörden sorumlu tuttu. Trump'ın sözlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Trump'a "Bu saldırı Suudi Arabistan'dan aldığın 480 milyar doların kaymağı mı?" diye seslendi.

Hem Suudi Arabistna Kralı Selman bin Abdulaziz hem de ABD Başkanı Donald Trump İran'ı "terör" üzerinden hedef aldı. İran'ın suçlamalara yanıtı gecikmedi.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen "ABD- Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"ne İran karşıtı söylemler damga vurdu.



50'den fazla Arap ve İslam ülkesinin temsilcilerinin yer aldığı zirvede, Amerika Başkanı Donald Trump konuşma yaptı. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'in Suriye'de İran'ın desteğiyle "tarif edilemeyecek kadar korkunç suçlar" işlediğini öne sürdü, "İran rejimi, küresel terörizme öncülük ediyor. Bölgede yıkım ve kaosu yayıyor." ifadesini kullandı.



İran'ın Lübnan'dan Irak ve Yemen'e kadar bölgede kaos ve yıkımı yayan teröristleri eğittiğini ve onlara para kaynağı sağladığını iddia eden Trump, "İran'ın on yıllardır terör ve mezhepsel çatışmayı ateşlediğini" savundu.



Trump katılımcılara da bir çağrı yağtı, "İran rejimi barışın bir ortağı olmaya gönüllü olana kadar, tüm vicdan sahibi ülkeler İran'ı izole etmek için birlikte çalışmalı" dedi.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz da İran'ın "Humeyni devriminden bu yana küresel terörizm bayrağını taşıdığını" söyledi. Selman, "Bugün burada nüfusları 1 milyar 500 milyondan daha fazla olan 55 ülke lideri ve heyeti ile bir aradayız. Bu ülkeler, dünyada barış, istikrar ve güvenin sağlanması için terör ve aşırılık ile mücadelede önemli ortaklarımız oldu" diye konuştu.



Trump'ın sözlerine Tahran'dan yanıt Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'ten geldi. Zarif, Trump'a "Bu saldırı dış siyaset mi yoksa Suudi Arabistan'dan alınan 480 milyar doların kaymağı mı?" diye sordu.



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