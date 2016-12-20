Donald Trump'tan Rus Büyükelçi için taziye mesajı

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Trump suikaste kurban giden Rus Büyükelçisi için yayınladığı açıklamada, "Karlov'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bir büyükelçinin öldürülmesi uygar düzenin bir ihlalidir ve evrensel olarak kınanmalıdır" sözlerine yer verdi.



ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.



EVRENSEL OLARAK KINANMALIDIR



Başkanlık Geçiş Ekibi İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Trump mesajında, "Karlov'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bir büyükelçinin öldürülmesi uygar düzenin bir ihlalidir ve evrensel olarak kınanmalıdır" ifadelerine yer verdi.