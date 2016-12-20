CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Donald Trump'tan Rus Büyükelçi için taziye mesajı

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Donald Trump'tan Rus Büyükelçi için taziye mesajı

Trump suikaste kurban giden Rus Büyükelçisi için yayınladığı açıklamada, "Karlov'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bir büyükelçinin öldürülmesi uygar düzenin bir ihlalidir ve evrensel olarak kınanmalıdır" sözlerine yer verdi.

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

EVRENSEL OLARAK KINANMALIDIR

Başkanlık Geçiş Ekibi İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Trump mesajında, "Karlov'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bir büyükelçinin öldürülmesi uygar düzenin bir ihlalidir ve evrensel olarak kınanmalıdır" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #donald trump
banner863
Önceki Haber
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Sonraki Haber
Balıkesir Ayvalık açıklarında tekne battı: 5 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.