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Dugin'in Ulusal Kanal'a verdiği röportaj Ukrayna'yı rahatsız etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiğili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Aleksandr Dugin'in Ulusal Kanal'a yaptığı "Rusya, Türkiye ve İran Avrasya Üçgeni kurmalı" yorumundan rahatsız oldu. Büyükelçilik, çarpıcı analizler yapan Dugin'i şovenistlikle itham etti.

Dugin'in Ulusal Kanal'a verdiği röportaj Ukrayna'yı rahatsız etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel danışmanı Aleksandr Dugin, Ulusal Kanal'a konuştu, Ukrayna Büyükelçiliği rahatsız oldu. Dugin'in Moskova-Ankara-İran arasında "Avrasya Üçgeni kurulmalı" sözleri Ukrayna'nın tepkisine neden oldu. 

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi twetter hesabından Ulusal Kanal haberi paylaşıldı. Büyükelçilik Dugin'i "Rus şovenist" olarak nitelendi. Diğer ülkelerin sınırlarına saygısızlık ettiği ve yabancı düşmanlığı yaptığı iddia edildi.



Dugin, iki gün art arta yayınladığımız özel röportajlarda Türkiye'nin Avrasya'daki yerini ve Karadeniz'deki konumunu değerlendirmişti.

Dugin'in eski Sovyet ülkelerini yeniden birleştirme yönündeki fikirleri nedeniyle Ukrayna'nın tepkisini çektiği biliniyor.



 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türiye #avrasya #iran #rusya #vladimir putin #Ankara Büyükelçiği #ulusal kanal #dugin
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