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Dünya otomotiv devine büyük şok! 4 ayrı eyaletteki 11 tesiste arama yapılıyor

Alman otomobil devi Mercedes Benz tesisleri dizel skandalı sonrasında aranıyor. Stuttgart Savcılığı tarafından yürütülen emisyon skandalı kapsamında Mercedesin dört ayrı eyaletteki 11 tesisinde arama yapılıyor. Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada Baden-Württemberg, Berlin, Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki Mercedes Benz tesislerinde 23 savcı ve 230 polisin katıldığı operasyonla emisyon değerlerinde oynama iddialarına ilişkin delil aranıyor.

Dünya otomotiv devine büyük şok! 4 ayrı eyaletteki 11 tesiste arama yapılıyor

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Mercedes dizel skandalı kapsamında gerçekleştirilen aramaları doğrularken, ayrıntı vermekten kaçındı. Bild gazetesi ise, soruşturmanın hedefinde üst düzey yöneticiler bulunmadığını yazdı.

Savcılık Mart ayında Mercedes çalışanları hakkında dizel skandalı kapsamında soruşturma yapılacağını duyurmuştu. Savcılıkla işbirliği yapılacağını açıklayan Mercedes, manipülasyon iddialarını reddediyor.

Dizel skandalı bir başka Alman otomobil devi olan Volkswagenin 2015 yılında dünya çapında milyonlarca otomobilin emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme oturmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mercedes #almanya #emisyon değeri #savcı #soruşturma
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