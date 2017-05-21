Yeryüzünün en yüksek noktası Everest'in tepesinde yer alan ünlü Hillary Step kayalığı, artık yerinde yok. Yaklaşık 8 bin 800 metrede yer alan kayalığın, iki yıl önceki deprem nedeniyle tamamen çökmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'in tepesindeki ünlü Hillary Step kayası artık yok. İngiliz dağcı Tim Mosedale, 16 Mayıs'ta zirveye çıktığını ve kayalığı yerinde göremediğini söyledi. Mosedale, Facebook hesabında "Hillary Step artık yok" yazdı.



Everest'e tırmanan dağcılar, 2015'teki Nepal depreminin Hillary Basamağı'nın çökmesinde rol oynamış olabileceğini söylüyor. Ünlü kayalık, 8 bin 850 metrelik Everest'in en çok çıkılan iki rotasından birinin üzerinde yer alıyordu.



Nepal tarafında yer alan güneybatı rotasındaki kayalık, zirveden hemen önce, 8800 metrede bulunuyordu. Yaklaşık 17 metre yüksekliğindeki Hillary Step, güneybatı rotasının en zor bölümü olarak kabul ediliyor.



Siyah ve gri taşlardan oluşan dimdik kayalığı aşamayan birçok dağcı Hillary Step'te ölmüştü.



Kayalığa adını veren ise, 1953'te Everest'e ilk tırmanan isim olan Sir Edmund Hillary. Sir Hillary, sherpa Tenzing Norgay'la birlikte dünyanın zirvesini gören iki insandan biriydi.



Ünlü kayalık, Everest'e tırmanan Türk dağcı Tunç Fındık'ın notlarında geniş şekilde yer alıyordu:



"...Hiç oyalanmadan Hillary Step'e giden sırtın çentiğine on metre kadar geri tırmanarak iniyoruz. Burası keskin, karlı ve kayalı bir sırtı 150 metre kadar izliyor, sırtın Tibet’e bakan tarafları hep rüzgardan yığılmış kar balkonlarıyla bezenmiş.



...İşte zirveden önceki son esaslı engel olan Hillary Step'in dibine vardım. Önümde dört kişi, bu kayalık duvarda çok yavaşça ve beceriksizce tırmanıyorlar. Burası 17 metre kadar yükseklikte ve temiz, dik, kara renkli bir kayadan oluşan, sırtın üzerini tıkayan bir uçurum. Tırmanış zorluğundan çok boşluk hissi insanı tedirgin ediyor. Soldaki uçurumdan aşağısı neredeyse iki buçuk kilometre, sağdaki boşluk ise dört kilometre yükseklikteki doğu, yani Kangshung yüzü... Neyse ki, hiçbirşey üzerinde fazla düşünecek kadar oksijenli bir ortam yok!



Önümdekiler tırmanınca sıra bana geldi; tırmanmaya giriştim. Ardımdaki beş kişi, Paul ve Nima seyrederken ben de nefessiz kalarak, bazen de kayadan sarkan salkım saçak iplere tutunarak tırmandım. Kaya kendi başına pek zor değildi ama neredeyse 9000 metrede, kramponlarla ve sırt çantasıyla oraya buraya sıkışarak tırmanmaktı zor olan. Gri-siyah taştaki tutamak ve basamaklar belirgin değildi; elimdeki büyük eldivenler bu işe yardımcı olmuyorlardı. Sonunda, Hillary Step'i çok sıkıntı olmadan geçebildim. Kimbilir, o 29 mayıs 1953 gününde Sir Edmund Hillary ve Sherpa Tenzing Norgay burayı tırmanırken neler hissettiler? Bu kaya o tarihe şahit..."



Amerikalı dağcı öldü



Öte yandan, Everest'e tırmanmayı deneyen ABD'li dağcı Roland Yearwood, 8 bin 400 metre yükseklikte yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Yearwood, bu yıl Everst'te ölen üçüncü dağcı.



Yearwood’un ölüm haberi, 26 yaşındaki Hindistanlı dağcı Ravi Kumar’ın aynı bölgede kayıp olduğu haberinin ardından geldi.



Dünyanın en iyi dağcıları arasında gösterilen İsviçreli dağcı Ueli Steck, Everest’e tırmanmak için hazırlandığı sırada düşerek 30 Nisan'da hayatını kaybetmişti./Milliyet



