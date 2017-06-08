El-Cezire, sürekli ve sistematik siber saldırı girişimlerine maruz kaldığını açıkladı

Katar merkezli El-Cezire Televizyonu, kendisine ait siteler ile dijital platformların sistematik ve sürekli siber saldırı girişimlerine maruz kaldığını duyurdu.

Katar Haber Ajansı (QNA) ve Katar Devlet Televizyonunun ardından El-Cezire de siber saldırı girişimlerine maruz kaldığını açıkladı. Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cezire'nin internet siteleri ve dijital platformları sistematik ve sürekli saldırı girişimlerine maruz kalıyor. Bu saldırılar büyük ölçüde artış gösteriyor ve farklı üsluplar izliyor." ifadesine yer verildi.

Katar Haber Ajansı QNA, Katar Devlet Televizyonunun internet sitesinin siber saldırı girişimine maruz kaldığını ancak koruma sistemlerinin bu girişimleri engellediğini belirtmişti.



QNA, 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa süre içinde medyada geniş şekilde yer almıştı.



Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığını ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almamalarını talep etmişti.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, medya üzerinden ülkesini hedef alan bir kampanya olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar'ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız." demişti.



Bakanlık ayrıca açıklamaların yalanlanmasına rağmen bazı basın yayın organları tarafından kullanılmaya devam etmesini kınayarak, söz konusu yayınlara devam eden basın kuruluşlarının Körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bütünlüğe darbe vurduğuna dikkati çekmişti.



Bakanlık açıklamalarının ardından Körfez ülkelerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmamış, QNA sitesi, Katar Devlet Televizyonu, Katar basın yayın organlarının haber siteleri ve Katar merkezli haber sitesi El Cezire, Suudi Arabistan ve BAE'de erişime kapatılmıştı.