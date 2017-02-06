El Salvador'da uyuşturucu operasyonu

Meksikalı uyuşturucu karteline yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 22 balıkçı tutuklandı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, 22 balıkçının Meksikalı uyuşturucu karteline lojistik destek sağladığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.



Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Mauricio Ramirez Landaverde, yaptığı açıklamada, söz konusu balıkçıların, Güney Amerika'dan yükledikleri gemilerle El Salvador üzerinden kuzeye uyuşturucu kaçıran Meksikalı uyuşturucu karteline yakıt, yiyecek ve kalacak yer temin ettiğini söyledi.



Aralık 2015'te başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 22 balıkçının, uyuşturucunun, ülkenin batısındaki Guatemala üzerinden Meksika ve ABD'ye sevk edilmesine yardım ve yataklık yaptığı bildirildi.



Bu arada, Ulusal Polis Direktörü Howard Cotto da katıldığı yerel televizyon programında balıkçıların, uyuşturucu kaçakçılarını Salvador güvenlik birimlerinin hareketleri konusunda bilgilendirdiği ve kaçmalarına yardımcı olduğu bilgisini paylaştı.







