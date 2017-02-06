Endonezya'da işçiler greve gitti

Endonezya'da yaklaşık 4 bin işçi, gıda ürünleri ve elektriğe yapılan zamları protesto etmek için bir günlük greve gitti.

Endonezya Metal İşçileri Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen eyleme katılan işçiler, Bunderan HI Meydanı'nda toplandı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na kadar yürüdü.



Devlet Başkanı Joko Widodo aleyhine slogan atan işçiler, ücretlerine yüzde 30 zam talep etti ve özel sektörün Çin'den işçi getirme önerisine karşı çıktı.

İşçiler, hükümete halkın haklarını savunma ve ekonomik durumlarını iyileştirme çağrısında bulundu.



Endonezya Metal İşçileri Birliği Federasyonu Başkanı Said İkbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece haklarını istediklerini belirterek, "Dış ülkelerden işçi alımını kabul etmiyoruz. Endonezya'da yeterli işçi potansiyeli olmasına rağmen dış ülkelerden işçi alınmasına karşıyız. Endonezyalı emekçiler, yabancı işçilerin gelmesiyle işten çıkarılacakları endişesini yaşıyor. Hayatın pahalılaştığı bu dönemde maaşlarımıza yüzde 30 zam bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatın çok pahalı olduğunu dile getiren İkbal, "Elektrik ve gıda ürünlerine inanılmaz oranda zam yapıldı. Maaşlarımız zaten düşük. Eski maaşlarımızla geçinmemiz imkansız hale geldi. Hükümet isteklerimize cevap vermezse protestolarımız devam edecek." diye konuştu.



Protesto nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde birçok yol trafiğe kapatıldı. Saray yakınına dikenli tellerle barikat kuran polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.



Endonezya'da 2013 yılında greve giden işçilerin ücretlerinde yüzde 44 oranında iyileştirme yapılmıştı.







