Başkent Cakarta'da meydana gelen patlamalarda, 2 intihar eylemcisi ile 3 polis öldü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen 2 patlamada, 2 intihar saldırganı ile 3 polis memuru öldü.



Doğu Cakarta Emniyet Müdürü Andry Wibowo, başkentin doğusundaki Kampung Melayu bölgesinde 10 dakika arayla meydana gelen 2 patlamada intihar saldırganlarının yanı sıra 3 polis memurunun cesedinin bulunduğunu belirtti.



Wibowo, "Olay yerinde yaptığım inceleme sonucu patlamanın şiddetinin büyük olduğunu söyleyebilirim." dedi.



Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 21.00'de meydana gelen 2 patlamada bir kişinin parçalanmış cesedinin bulunduğu kaydedilmişti.

