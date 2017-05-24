"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Endonezya'da patlama

Başkent Cakarta'da meydana gelen patlamalarda, 2 intihar eylemcisi ile 3 polis öldü

Endonezya'da patlama

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen 2 patlamada, 2 intihar saldırganı ile 3 polis memuru öldü.

Doğu Cakarta Emniyet Müdürü Andry Wibowo, başkentin doğusundaki Kampung Melayu bölgesinde 10 dakika arayla meydana gelen 2 patlamada intihar saldırganlarının yanı sıra 3 polis memurunun cesedinin bulunduğunu belirtti.

Wibowo, "Olay yerinde yaptığım inceleme sonucu patlamanın şiddetinin büyük olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 21.00'de meydana gelen 2 patlamada bir kişinin parçalanmış cesedinin bulunduğu kaydedilmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #patlama #endonezya #Cakarta
Önceki Haber
Tekstil ihtacatçıları ödül töreni
Sonraki Haber
ABD'li kadın CEO'lar erkeklerden daha fazla kazanıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.