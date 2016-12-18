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Endonezya'da uçak düştü: 13 ölü

Endonezya'da tatbikat yapan bir askeri kargo uçağı düştü, 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da uçak düştü: 13 ölü

Olay Endonezya'nın Papua bölgesinde meydana geldi. Herkül C130 tipi askeri kargo uçağı tatbikat sırasında bir dağa çakıldı. Arama kurtarma ekipleri enkaza ulaştı.

Endonezya'nın hava güvenliği oldukça tartışılan bir konu.

Geçtiğimiz sene yaşanan bir başka askeri uçak kazasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Devlet Başkanı Joko Widodo bu kazanın ardından Endonezya Hava Kuvvetleri'nin eskimiş envanterinin gözden geçirileceğini söylemişti./NTV

Etiketler; #endonezya #uçak düştü #Papua #Herkül C130
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