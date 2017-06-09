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Eş-Şebab Somali'de askeri üsse saldırdı

Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland'da askeri üsse saldıran Eş-Şebab militanları, aralarında sivillerin de olduğu 70'e yakın kişiyi öldürdü

Eş-Şebab Somali'de askeri üsse saldırdı

Eş-Şebab militanlarının Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland'daki bir askeri üsse gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında sivillerin de olduğu 70'e yakın kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Üst düzey askeri yetkili Ahmed Mohamed, Eş-Şebab militanlarının ülkenin kuzeydoğusundaki yarı özerk Puntland bölgesinde Af-Urur askeri üssüne patlayıcılar ve ağır silahlarla saldırı düzenlediğini söyledi.

Mohamed, üsteki ölü sayısının tam olarak tespit edilemediğini fakat ilk belirlemelere göre aralarında sivillerin de bulunduğu 70'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıklarından Muhammed Said, "Oradaki durum gerçekten çok korkunç, saldırı hiç beklenmedik bir anda geldi." dedi.
Üst düzey askeri yetkili Hashi Ahmed, Somali ordusu destek kuvvetlerinin saldırının gerçekleştirildiği bölgeye ulaştığını ve Eş-Şebab militanlarının püskürtüldüğünü aktardı.
Öte yandan Eş-Şebab, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, 61 Somali askerini öldürdüklerini, orduya ait çok sayıda askeri araç ve mühimmatı ele geçirdiklerini savundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #somali #saldırı #Eş-Şebab #askeri üs
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