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Esad'dan önemli açıklamalar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Uluslararası Af Örgütü'nün 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanın öldürüldüğü' yönündeki raporunu kesin ifadelerle yalanladı.

Esad'dan önemli açıklamalar

Yahoo News'e konuşan Esad ayrıca, ABD'nin Suriye hükümeti ile işbirliği yapması halinde, Amerikan uçaklarının Suriye'deki IŞİD'le mücadeleye katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge planı' içinse "Gerçekçi değil" değerlendirmesinde bulundu./sputnik

Etiketler; #suriye #esad #yahoo news #abd #ışid #donald trump
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