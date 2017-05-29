Hayatını kaybetti
Hayatını kaybetti
Şırnak Valiliği az önce duyurdu
Şırnak Valiliği az önce duyurdu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
TGB yeni dönem GYK'sını belirledi
TGB yeni dönem GYK'sını belirledi

Eski Yunan Başbakan hayatını kaybetti

Yunanistan’ın eski başbakanlarından Konstantin Miçotakis, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Yunan Başbakan hayatını kaybetti

Yunan haber ajansı ANA-MPA’nın haberine göre, ailesi tarafından  yapılan açıklamada, Miçotakis’in bugün saat 01.00’ da vefat ettiği bildirildi.

Yeni Demokrasi Partisi’nin (ND) Genel Başkanı Kiryakos Miçotakis’in ve  eski Dışişleri Bakanı ND milletvekili Dora Bakoyanni’nin babası olan Miçotakis,  1990-1993 yıllarında Yunanistan Başbakanlığı görevinde bulundu.

Yunanistan’ın ünlü siyaset ve devlet adamı Eleftherios Venizelos’un da  akrabası olan Miçotakis, 1967 askeri cuntası tarafından tutuklanmış ancak daha  sonra Türkiye’ye kaçmıştı.

Yunanistan Parlamentosu'nda uzun yıllar görev yapan Miçotakis, 1974  yılında ülkesine dönene kadar sürgünde yaşamıştı./Milliyet

Etiketler; #Konstantin Miçotakis #yunanistan
banner863
Önceki Haber
Karayolu taşımacılığında yeni dönem başlıyor
Sonraki Haber
Eski Yunan Başbakan hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.