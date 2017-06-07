Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Tuncel Kurtiz - Zeytinime dokunma
Tuncel Kurtiz - Zeytinime dokunma
Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Rhodolfo, Flamengo'ya transfer oldu
Rhodolfo, Flamengo'ya transfer oldu

Etihad Airways'ten Katar açıklaması

Etihad Airways, Katar pasaportu taşıyanların Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriş ya da bu ülkede aktarma yapamayacaklarını belirtti.

Etihad Airways'ten Katar açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Etihad Airways, Katar pasaportu taşıyanların BAE'ye giriş yapamayacaklarını duyurdu. 

BAE basınında yer alan haberlere göre, Etihad Airways'tan yapılan açıklamada, Katar pasaportu taşıyanların BAE'ye giriş ya da bu ülkede aktarma yapamayacakları belirtildi.

Açıklamada, Katar'da göçmen ya da gurbetçi olarak yaşayan ve Katar ikameti olanlar için de aynı yasağın geçerli olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldiv Adaları, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti ve Moritanya da katılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #katar #pasaport #Etihad #Aitways #Arap Emirlikleri
banner863
Önceki Haber
"Kozmik oda"da kumpas davasında Arınç'ın talebi reddedildi
Sonraki Haber
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.