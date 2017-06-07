Etihad Airways, Katar pasaportu taşıyanların Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriş ya da bu ülkede aktarma yapamayacaklarını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Etihad Airways, Katar pasaportu taşıyanların BAE'ye giriş yapamayacaklarını duyurdu.



BAE basınında yer alan haberlere göre, Etihad Airways'tan yapılan açıklamada, Katar pasaportu taşıyanların BAE'ye giriş ya da bu ülkede aktarma yapamayacakları belirtildi.



Açıklamada, Katar'da göçmen ya da gurbetçi olarak yaşayan ve Katar ikameti olanlar için de aynı yasağın geçerli olduğu aktarıldı.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.



Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldiv Adaları, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti ve Moritanya da katılmıştı.