Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Kassa, acil gıda yardımı stoklarının bir ay içinde tükeneceğini açıkladı.

Etiyopya'da, kuraklıktan etkilenen kişilere yapılan acil gıda yardımlarının bir ay içinde tükeneceği bildirildi.



Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa ve uluslararası kuruluşlardan oluşan heyet, ülkenin Somali sınırında kuraklıktan etkilenen bölgelerini ziyaret etti.



Kassa burada yaptığı konuşmada, ülkenin 1 milyar dolardan fazla gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, mevsimsel yağışların son derece az olduğunu ve bölgedeki büyükbaş hayvanların ölmeye başladığını belirtti.



Kuraklıktan etkilenenlere yapılan gıda yardımı stoklarının bir ay içinde tükeneceğini dile getiren Kassa, "Şiddetli gıda ve besin felaketi riski çok yüksek." dedi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Al Meraikhi de bağışların azalması ve Somali ile Güney Sudan gibi ülkelerdeki benzer krizlerin Etiyopya'ya yönelik yardım çalışmalarını olumsuz etkilendiğini söyledi. Meraikhi, "Etiyopya'daki kuraklık için asıl endişemiz bunun bir kıtlığa dönüşmemesi olmalı." diye konuştu.



Etiyopya, son zamanlarda Somali eyaleti başta olmak üzere kuraklığın yaşandığı bazı bölgelerde yayılan akut sulu ishal salgınıyla da baş etmeye çalışıyor.



Hükümet nisan ayında kuraklık nedeniyle ülke genelinde yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının 5,6 milyondan 7,7 milyona çıktığını açıklamıştı.

