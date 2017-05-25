ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklar gelecek verilerin ekonomideki yavaşlamanın geçici olmasını göstermesi durumunda yakında faiz artırabileceğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesinin 2-3 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısına ait tutanakları yayımladı.



Toplantıda oy birliğiyle politika faizi üst sınırının yüzde 1'de sabit tutulması kararı alındı. Komite üyeleri, bir sonraki sıkılaştırma adımını atmadan önce son dönemde yaşanan yavaşlamanın geçici olduğunu gösteren daha fazla kanıta ihtiyaç olduğuna karar verdi.



Tutanaklarda, 2017'nin ilk çeyreğinde yaşanan yavaşlamanın muhtemelen geçici olduğu, ekonomik verilerin beklentilerle uyumlu gelmesi halinde sıkılaştırma için yakında bir adım daha atılmasının uygun olacağı hükmüne varıldı. Bu yakın zamanda faiz arttırımına gidilebileceğinin sinyali oldu.



Bunun yanı sıra Fed’in bilanço planı, 3 ayda bir daha az miktarda tahvili yeniden borçlandıracak.Fed yetkilileri, kademeli sıkılaşmayı uygun bulmaya devam ediyor. Çoğu Fed yetkilisi, enflasyon verisinin geçici faktörleri yansıttığını bildirirken, birkaç Fed yetkilisi, enflasyon hedefine ulaşma sürecinin yavaşladığına ilişkin endişe duyduğunu belirtti.





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