Almanya'nın İncirlik'ten çekilmesinin Federal Meclis'te oylanması iktidar partileri tarafından engelledi. Almanya muhalefeti ise kamuoyunu aldatmakla suçladıkları iktidara kızgın.

Almanya'da iktidar partileri, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi konusunun Federal Meclis'te oylanmasını engelledi. Muhalefet partileri hükümeti kamuoyunu aldatmakla suçladı.Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesinin mecliste oylanmasını, Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki çoğunluklarını kullanarak engelledi.Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti kendi grubunda yaptığı oylamada Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi yönünde karar almıştı. Ancak meclisteki oylamada ret oyu kullanması muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu.Sosyal Demokrat Parti oylamanın ardından İncirlik'ten çekilme taleplerine bağlı oldukları mesajı verdi. SPD Savunma Uzmanı Rainer Arnold (Reyner Arnold), yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın bizi canının istediği gibi elinde oynatmasına izin vermemeliyiz, günün birinde bu konuda gerekli işareti vermemiz şart" diye konuştu.