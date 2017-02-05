FETÖ'cüler Güney Afrika'da silah fabrikası satın aldı

Güney Afrika'daki FETÖ yapılanmasına Türkiye'den 500 milyon dolar aktarıldığı yolundaki haberlerin ardından bu kez de FETÖ firarisi Türk vatandaşlarının Güney Afrika'da bir silah şirketi satın aldığı iddiası ortaya atıldı.

Güney Afrika'daki FETÖ yapılanması ile ilgili tartışmalar artıyor.



Güney Afrika medyasına göre Türkiye'de terör şüphesiyle aranan FETÖ'cü firariler Güney Afrika hükümetinden habersiz silah şirketi satın aldı.



Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Başdanışmanı Jeff Radebe (Cef Radebe) bahsedilen silah şirketi ile Türklerin ilgisinden haberinin olmadığını söyledi. Radebe, bu şirketin kendisinin başkanı olduğu Ulusal Konvansiyonel Silah Kontrol Komitesi'ne kayıtlı olmadığını belirtti.



Türkiye'nin eski Güney Afrika Büyükelçisi Kaan Esener de, FETÖ'den aranan Vuslat Bayoğlu'nun kardeşi Serhat Bayoğlu'nun Raci Yetiş ile birlikte geçen yıl bu silah şirketini satın alan bir yatırım fonunun direktörlüğünü yaptıklarını söylemişti.



Bir Türk diplomatın da FETÖ grubunun silah üretiminde yer almasının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söylediği belirtildi.



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