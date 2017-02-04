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Filipinler'de belediye başkanına yönelik saldırı

Filipinler'de Ebu Seyyaf terör örgütü militanlarının, Tuburan kasabası belediye başkanına yönelik bombalı saldırısından belediye başkanı yara almadan kurtuldu.

Filipinler'de belediye başkanına yönelik saldırı

Albay Cirilo Donato, Cebu kentine bağlı Tuburan kasabası Belediye Başkanı Durie Kalahal'ın aracını hedef alan bombanın, Dugaa köyü yakınlarında yol üzerinde patlatılması sonucu makam şoförünün yaralandığını, Kalah'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Donato, hasara uğrayan makam aracında şarapnel izleri olduğunu söyledi.

Kalahal'ın, Basilan'da, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin Ebu Seyyaf'a yönelik operasyonlarına destek veren 12 belediye başkanından biri olduğu kaydedildi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.









 


Kaynak: AA
Etiketler; #Tuburan kasabası #Filipinler #Ebu Seyyaf
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