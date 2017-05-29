AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı

Filipinler'de IŞİD işgali

IŞİD'in işgal ettiği Filipinler'in Marawi kentinde şu ana kadar 27 sivil, 11 asker ve 4 polisin hayatını kaybettiği açıklandı. Filipinler ordusu 61 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Filipinler'de IŞİD işgali
Teröristlerin kentten kaçmaya çalışanları "hain" ilan ederek sokaklarda infaz ettiği de öğrenildi.

6 gündür işgal altında olan şehirde infaz edilen sivillerin cansız bedenleri kadınlar ve çocukların da dahil olduğu gruplar halinde, başlarından silahla vurulmuş olarak bulundu.

Sivillerin yanı sıra işgalin başlangıcından bu yana 11 asker ve dört polis memuru da teröristlerce öldürüldü.

Filipinler ordusu, yaptığı operasyonlarda 61 teröristin ölü ele geçirildiğini de açıkladı. Terörist grup, cephane ve yiyecek stokları azalsa ve sayı olarak zayıflasa da hala tehdit oluşturuyor.

Operasyonlarda 124 sivilin de sağ salim kurtarıldığı belirtildi. İşgalin başlangıcından bu yana 2 bin kişi kenti terk etti.


ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
1453 kamyon ile rekor denemesi
Sonraki Haber
Prof.Dr. Ahmet Ercan 'Arena' yerine 'çeyniktey'i önerdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.