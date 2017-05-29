Teröristlerin kentten kaçmaya çalışanları "hain" ilan ederek sokaklarda infaz ettiği de öğrenildi.
6 gündür işgal altında olan şehirde infaz edilen sivillerin cansız bedenleri kadınlar ve çocukların da dahil olduğu gruplar halinde, başlarından silahla vurulmuş olarak bulundu.
Sivillerin yanı sıra işgalin başlangıcından bu yana 11 asker ve dört polis memuru da teröristlerce öldürüldü.
Filipinler ordusu, yaptığı operasyonlarda 61 teröristin ölü ele geçirildiğini de açıkladı. Terörist grup, cephane ve yiyecek stokları azalsa ve sayı olarak zayıflasa da hala tehdit oluşturuyor.
Operasyonlarda 124 sivilin de sağ salim kurtarıldığı belirtildi. İşgalin başlangıcından bu yana 2 bin kişi kenti terk etti.
ulusalkanal.com.tr
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