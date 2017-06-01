Manila'da bir turistik otelden patlama ve silah sesleri geldiği bildirildi.

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Resorts World Manil adlı otelin AVM kısmından patlama ve silah sesleri geldi. Olaylar üzerine polis cevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Filipinlerin başkenti Manila'da bulunan AVM içerisinde çeşitli lüks markalar, kumarhaneler ve eğlence merkezleri bulunmakta. Ülkeye gelen turistlerin özellikle yoğun olarak AVM'nin bulunduğu caddede de birçok otel ve eğlence merkezi bulunmakta.



Yerel basındaki haberlerde, olayda yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.