Filistin Devlet Başkanı Abbas Belçika'da

"Filistinlilerin topraklarını çalmayı yasallaştıran yasanın kabulü ve işgal altındaki topraklarımızda binlerce yeni yerleşim birimi inşa edileceğini duyurmak hem Filistin halkına karşı yapılmış bir saldırı hem de uluslararası kanunların ihlalidir"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in yerleşim yerleri faaliyetlerinin uluslararası hukukun "apaçık bir ihlali" olduğunu ve "herhangi bir yasal geçerliliği" bulunmadığını belirterek, Filistinlilerin varlıklarını korumak için uluslararası mahkemelerle çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Abbas, Fransa'daki temaslarının ardından Belçika'ya geçti. Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüşen Abbas, düzenlediği basın toplantısında iki devletli çözüm için Yahudi yerleşim yerleri faaliyetlerinin durumunun büyük önem arz ettiğini söyledi.

"1967'deki İsrail işgaline son vermeye ve barışın sağlanması için bir takip mekanizması oluşturulmasına duyulan ihtiyacı yineliyorum" diyen Abbas, dünyanın, İsrail ile Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarını birbirinden ayırması ve "herkesi şiddet sarmalına sürükleyip barış şansını azaltan apartheid sistemi" reddetmesi gerektiğini belirtti.

Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştıran" yasanın İsrail parlamentosunda kabul edilmesine değinen Abbas, "Filistinlilerin topraklarını çalmayı yasallaştıran yasanın kabulü ve işgal altındaki topraklarımızda binlerce yeni yerleşim birimi inşa edileceğini duyurmak hem Filistin halkına karşı yapılmış bir saldırı hem de uluslararası kanunların ihlalidir." diye konuştu.

Yasanın uluslararası kanunlar nezdinden herhangi bir geçerliliği olmadığını dile getiren Abbas, uluslararası toplumdan BM Güvenlik Konseyinin "İsrail yerleşim birimlerini yasal bir geçerliliği bulunmadığı ve yerleşim yerleri faaliyetlerinin uluslararası kanunların apaçık ihlali olduğunu" kayda geçiren 2334 no'lu kararının uygulanması için harekete geçmesini istedi.

Filistinlilerin uluslararası arenada İsrail'le mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Abbas, aynı zamanda varlıklarını korumak için uluslararası mahkemelerle çalışmayı da sürdüreceklerini vurguladı.

Belçika Başbakanı Michel ise Belçika parlamentosunun 2015 yılında aldığı "en uygun zamanda Filistin devletini tanıma" kararına değinerek, bunun için doğru zamanı beklediklerini ve Avrupalı ortaklarıyla irtibat içinde olduklarını ifade etti.

Yerleşim birimlerine ilişkin yasanın uluslararası kanunlara aykırı olduğuna dikkati çeken Michel, bunun aynı zamanda barış görüşmelerinin başlamasına da yardım etmediğini söyledi.

İsrail parlamentosu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya yönelik yasa tasarısını 6 Şubat'ta son kez görüşerek onaylamıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



