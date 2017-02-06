"Ben eşim ve çocuklarımla çalışmaya öncelik vermiştim ancak bunun bir güvensizlik yarattığı görülüyor. Bu bir hataydı ve ben bu yüzden özür dilerim"

Fransa'da, ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı.

Fillon, düzenlediği basın toplantısında eşi ve çocuklarının Meclis ve Senatoda danışman sıfatıyla çalışmaları konusunda kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtladı.

Hakkındaki suçlamaların "siyasi suikast ve linç girişimine” dönüştüğünü ileri süren Fillon, “Ben ve ailem yasa dışı hiçbir şey yapmadık. Adaylıktan çekilmem söz konusu değil. Ben ön seçimle seçmenlerin oyuyla aday oldum. Adaylığım devam ediyor ve yarından itibaren seçim kampanyasını başlatıyorum." dedi.

Eşinin hiç çalışmadan maaş aldığı suçlamasının temelsiz ve haksız olduğunu söyleyen Fillon, eşi Penelope’un milletvekili sıfatıyla yaptığı çalışmalara danışmanı olarak aktif bir şekilde katkı verdiğini ve aldığı maaşı sonuna kadar hak ettiğini belirtti.

Parlamenterlerin yakınlarının danışman sıfatıyla çalışmasının kamuoyunda artık iyi karşılanmadığını anladığını ifade eden Fillon, şöyle devam etti:

"Fransa’da parlamenterlerin yakın akrabalarını danışman olarak çalıştırması yıllardır sürüyor ancak bunun artık iyi karşılanmadığı görülüyor. Ben eşim ve çocuklarımla çalışmaya öncelik vermiştim ancak bunun bir güvensizlik yarattığı görülüyor. Bu bir hataydı ve ben bu yüzden özür dilerim. Ben üç yıl önce ailemle çalışmaya son verdim."

Fillon, bir soru üzerine, hakkında dava açılması halinde adaylıktan çekileceğini söyledi.

Hakkındaki suçlamaların ardından anketlerde popülaritesinin düştüğünün hatırlatılması üzerine Fillon, merkez sağın aday adayları ile ilgili yarış öncesi anketlerde kendisine şans tanınmadığını hatırlattı ve "Anketler benim görüşümü değiştirmeyecek. Ben seçimlerde adayım ve bu yarışı kazanmak için adaylığım sürecek." dedi.

Hakkında suçlamalarla ilgili savcılığa ifade verdiğini kaydeden Fillon, eşi ve çocuklarına ödenen maaşlar ve mal varlığı ile ilgili bir listeyi internette kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Ailesine ödenen paraların medyada abartıldığını iddia eden Fillon, senatör olarak 2005 ve 2007 yılları arasında görev yaptığı dönemde iki çocuğunun kişi başına 3’er bin avro maaş aldığını, karısının ise 15 yıl boyunca kendisinin milletvekilli danışmanı olarak ayda 3 bin 677 avro maaş aldığını belirtti.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğunun senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş aldığı suçlaması üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın talimatı üzerine geçen hafta Meclis'te arama yapan polis, Senato'dan da danışman olarak çalıştığı iddia edilen çocuklarla ilgili belgeleri talep etmişti.









