Merkez sağın adayı Fillon’un çocukları savcılık tarafından sorgulandı

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi ve çocuklarının haksız yere Meclis ve Senatodan maaş aldıklarıyla iddialarıyla ilgili tartışma sürüyor.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bugün Senato’dan 2005 ve 2007 yılları arasında hiç çalışmadan babalarının "danışmanı" sıfatıyla maaş almakla suçlanan Fillon’un kızı Marie ile oğlu Charles’ı sorguladı.

Bu arada François Fillon’un avukatları Antoin Levy ve Pierre Cornut-Gentille ortak basın toplantısı düzenledi ve savcılığın söz konusu ön soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı vermesini istedi.

Fransız avukat Antoin Levy, "Savcılık bu soruşturmayı yürütmeye yetkili değil, bir parlamentere yönelik bu tür bir suç isnat edilmesi Anayasa'ya aykırıdır." dedi.

Müvekkiline yönelik suçlamaların haksız ve asılsız olduğunu iddia eden ve savcıların tarafsız olmadığını ileri süren Levy, "Soruşturma gizliliği ihlal edildiği gerekçesiyle biz de karşı dava açacağız. " diye konuştu.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle Mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğunun Senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş aldığı iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

Anketlerde cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen Fillon’un, söz konusu soruşturmanın ardından popülaritesi oldukça düşerken, yarışı kazanma ihtimali oldukça zayıflamıştı.

