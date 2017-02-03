Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri: 1 ağır yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne iki valiziyle girmeye çalışan bıçaklı bir kişi askere saldırdı. Saldırgan vurularak durduruldu. Valizlerden ise patlayıcı çıkmadı. Müze ve yakınlarındaki metro istasyonu tahliye edildi.

Elinde iki valiz ile birlikte müzeye girmeye çalıştı, bir askeri elindeki bıçakla yaraladı. Ardından vurularak etkisiz hale getirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te hareketli dakikalar yaşandı.



Dünyaca ünlü Louvre Müzesi girişinde bıçaklı bir kişi Fransız askerine saldırdı. Asker hafif yaralandı. Eli bıçaklı kişi 5 el ateş edilerek durduruldu. Kurşunlardan birisi ise karnına isabet etti. Saldırganın durmu ağır.



Polis olay yerini guvenlik çemberine aldı. Saldırı sırasında müzede yaklaşık 250 kişi bulunuyordu herkes tahliye edildi. Bölgedeki metro istasyonu da kapatıldı.



"Allahu Ekber" diye bağırdığı iddia edilen saldırganın elindeki iki adet de incelendi. Korkulan olmadı. Valizlerin içinde patlayıcı madde bulunmadı.



Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve yaptığı açıklamada, "Girişim açıkça terör niteliği taşıyor" dedi.



Polis ekipleri olayın terör saldırısı mı yoksa tek kişilik bir eylem mi olduğu üzerinde çalışıyor.





ulusalkanal.com.tr