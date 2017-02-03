Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Kayyum atandı
Kayyum atandı
Erdoğan bu 3 ülkeye gidecek
Erdoğan bu 3 ülkeye gidecek
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istedi
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istedi

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri: 1 ağır yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne iki valiziyle girmeye çalışan bıçaklı bir kişi askere saldırdı. Saldırgan vurularak durduruldu. Valizlerden ise patlayıcı çıkmadı. Müze ve yakınlarındaki metro istasyonu tahliye edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri: 1 ağır yaralı

Elinde iki valiz ile birlikte müzeye girmeye çalıştı, bir askeri elindeki bıçakla yaraladı. Ardından vurularak etkisiz hale getirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te hareketli dakikalar yaşandı.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi girişinde bıçaklı bir kişi Fransız askerine saldırdı. Asker hafif yaralandı. Eli bıçaklı kişi 5 el ateş edilerek durduruldu. Kurşunlardan birisi ise karnına isabet etti. Saldırganın durmu ağır.

Polis olay yerini guvenlik çemberine aldı. Saldırı sırasında müzede yaklaşık 250 kişi bulunuyordu herkes tahliye edildi. Bölgedeki metro istasyonu da kapatıldı.

"Allahu Ekber" diye bağırdığı iddia edilen saldırganın elindeki iki adet de incelendi. Korkulan olmadı. Valizlerin içinde patlayıcı madde bulunmadı.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve yaptığı açıklamada, "Girişim açıkça terör niteliği taşıyor" dedi.

Polis ekipleri olayın terör saldırısı mı yoksa tek kişilik bir eylem mi olduğu üzerinde çalışıyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fransa #partis #çatışma #müze #asker #Paris #Louvre Müzesi #son dakika #son dakika haberleri #haberler
banner863
Önceki Haber
Akıncı ve Çavuşoğlu!
Sonraki Haber
Beşiktaş Tosic ile sözleşme yeniledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.