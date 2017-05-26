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Fransa Paris'te havalimanı boşaltılıyor

Silahlı asker ve polislerin tüm girişleri tuttuğu Fransa'nın başkentindeki Orly Havalimanı, tahliye ediliyor.

Fransa Paris'te havalimanı boşaltılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te terör alarmı verildi.

Silahlı asker ve polisler, Orly Havalimanı'nı tahliye ediyor.

Havalimanına tüm giriş ve çıkışlar tutuldu.

Bomba ihbarı nedeniyle havalimanının boşaltıldığı bildiriliyor.

Bir Türk yolcu, Twitter hesabından "Paris Orly Sud havaalanındayız. Asker ve polis havaalanını boşalttırdı. İhbar var sanırım" diye yazdı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Paris #fransa
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