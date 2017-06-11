Fransa'da milletvekili genel seçimlerinin ilk turu başladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi gerekiyor.

Fransa, ulusal meclisin yeni üyelerini belirliyor. Fransız seçmenler, 577 milletvekilini belirlemek için sandık başında. Seçimde 7 bin 877 aday milletvekili olmak için yarışıyor.



İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adayları doğrudan meclise girecek. Herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.



Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Burada da en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.



Seçimlerin sonucunda çoğunluk sayı olan 289 ve üstünde milletvekili çıkaran parti hükümeti kurabilecek. Hiçbir parti bu sayıyı yakalayamazsa koalisyona gidilecek.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.



Macron’un Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi, milletvekili genel seçimleri kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor.





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