Fransa’ya giden turist sayısı azaldı

Ülkede 2015 yılında 85 milyona çıkan turist sayısı, 2016’da 83 milyona geriledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, geçen yıl ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 83 milyona gerilediğini duyurdu.

Ülkenin turistik kentlerinden Biarritz’i ziyaret eden Ayrault, burada düzenlediği basın toplantısında, "2015 yılında yeni bir rekora imza atarak 85 milyona ulaşan turist sayısı, 2016 yılında 82,5 ile 83 milyon arasına geriledi." dedi.

Ayrault, terör saldırıları, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketleri ile grevlerin ülkeyi ziyaret eden turist sayısında düşüşe yol açtığını ifade etti.

Fransız bakan, "Turist sayısı geçen yıl azalsa bile, Fransa hala turistlerin en fazla tercih ettiği ülkelerin başında. 2015 yılında olduğu gibi Fransa, geçen yıl da ABD ve İspanya’nın önünde geliyor." diye konuştu.

Turizm sektörü ve hükümetin, turist sayısının artırılması için yeni bir seferberlik başlattığını bildiren Ayrault, terör saldırılarının ardından artan rezervasyon iptallerinin artık durduğunu ifade etti.

Ayrault, saldırıların ardından rezervasyon iptallerinde başı çeken Japon turistlerin yeniden Fransa’yı tercih etmeye başladıklarını dile getirerek, 2020 yılına kadar ülkeyi ziyaret eden turist sayısını yılda 100 milyona çıkartmak istedikleri sözlerine ekledi.

Fransa’da Sosyalist iktidar döneminde Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı birleştirilmişti.

Fransa’da 13 Kasım 2015’te Paris’in 6 farklı bölgesine düzenlenen terör saldırısında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından ülkede olağanüstü hal uygulaması ilan edilmişti.

Nice kentinde geçen yıl 14 Temmuz’da düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından ise artık sona erdirilmesi düşünülen olağanüstü hal uygulamasının uzatılmasına karar verilmişti.