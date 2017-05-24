"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Geely, Proton'un yüzde 49.9 hissesini aldı

İsveçli Volvo'nun da sahibi olan Geely, Malezyalı otomobil üreticisi Proton'un yüzde 49.9 hissesini aldı.

Geely, Proton'un yüzde 49.9 hissesini aldı

Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Grouh, Malezyalı otomobil üreticisi Proton'un yüzde 49,9 hissesini almak için DRB-HICOM ile anlaştı.

Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Johari Abdul Ghanirde satışa ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını ifade etti.

Satış anlaşmasının Temmuz ayında imzalanması bekleniyor.

ÇİN'İN EN BÜYÜK ÖZEL OTOMOTİV ŞİRKETİ

Geely, merkezi Hangzhou'da bulunan bir Çinli uluslararası otomotiv şirketidir. Şirket, Çin'in en büyük özel otomotiv şirketidir. Geely'nin başlıca ürünleri otomobiller, motosikletler, motorlar, şanzımanlardır.

ŞİRKETLE İLGİLENEN BAŞKA YATIRIMCILAR DA VARDI

Proton, 1983 yılında Malezya devleti tarafından kurulan bir şirket olma özelliğine sahip. Devlet geçen sene yaklaşık 340 milyon dolar civarında bir mali yardımda bulunduğu  şirketin araştırma geliştirme için yabancı bir ortak girişimci bulmasını istiyor. Şirketle ilgilenen muhtemel öbür yatırımcılar arasında ise Fransız otomobil üreticisi PSA, Renault ve Japon Suzuki Motor firmaları yer alıyordu./Milliyet

Etiketler; #çin #Zhejiang Geely Holding Grouh #Geely #isveç #malezya #volvo
banner863
Önceki Haber
Hülya Koçyiğit'in sağlık durumu hakkında açıklama
Sonraki Haber
Emsal gösterilecek karar: Takılar kadına ait
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.