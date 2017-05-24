İsveçli Volvo'nun da sahibi olan Geely, Malezyalı otomobil üreticisi Proton'un yüzde 49.9 hissesini aldı.

Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Grouh, Malezyalı otomobil üreticisi Proton'un yüzde 49,9 hissesini almak için DRB-HICOM ile anlaştı.



Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Johari Abdul Ghanirde satışa ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını ifade etti.



Satış anlaşmasının Temmuz ayında imzalanması bekleniyor.



ÇİN'İN EN BÜYÜK ÖZEL OTOMOTİV ŞİRKETİ



Geely, merkezi Hangzhou'da bulunan bir Çinli uluslararası otomotiv şirketidir. Şirket, Çin'in en büyük özel otomotiv şirketidir. Geely'nin başlıca ürünleri otomobiller, motosikletler, motorlar, şanzımanlardır.



ŞİRKETLE İLGİLENEN BAŞKA YATIRIMCILAR DA VARDI



Proton, 1983 yılında Malezya devleti tarafından kurulan bir şirket olma özelliğine sahip. Devlet geçen sene yaklaşık 340 milyon dolar civarında bir mali yardımda bulunduğu şirketin araştırma geliştirme için yabancı bir ortak girişimci bulmasını istiyor. Şirketle ilgilenen muhtemel öbür yatırımcılar arasında ise Fransız otomobil üreticisi PSA, Renault ve Japon Suzuki Motor firmaları yer alıyordu./Milliyet