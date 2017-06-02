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Giuliani ve Mukasey'in Sarraf'ı temsiline izin verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi üzerinden Türkiye'nin tehdit edildiği Rıza Sarraf davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, savunmanın danışman avukatları Rudy Giuliani ve Michael Mukasey'in Sarraf'ı temsil etmesine izin verdi.

Giuliani ve Mukasey'in Sarraf'ı temsiline izin verildi

Rıza Sarraf ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı "Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" davasında mahkeme Sarraf'ın yeni avukatlarını kabul etti.

Sarraf'ın, "yeni avukatları nedeniyle yaşanabilecek potansiyel çıkar çatışmalarında haklarından feragat ettiğini açık şekilde kabul ettiği" kararda bildirildi. Mahkeme bu nedenle ve Rudy Giuliani ve Michael Mukasey'in Sarraf'ı temsil etmesine izin verdi.

Giuliani ve Mukasey'in avukatlık şirketleri aynı zamanda Sarraf'a atılı suçun mağduru olabileceği değerlendirilen bazı ABD'li bankaları da temsil ediyor. Giuliani'nin şirketi söz konusu bankaların yanı sıra Türkiye'nin Amerika'daki lobi faaliyetleri için de çalışıyor.

Giuliani'ini ismi Amerika Dışişleri Bakanlığı için geçmiş, fakat atanmamıştı. Trump'ın da danışmanlığını da yapan Giuliani,Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yazdığı özel mektubu Netenyahu'ya götüren kişi olarak da biliniyor.

Davanın avukatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet yetkilileri ile özel toplantılar yaptığı da ortaya çıkmış, Giuliani kendini Türkiye ile Amerika arasında diplomatik bir çözüm yolu aradıklarını söyleyerek savunmuştu.

Prosedürlere ilişkin süreçlerin devam ettiği davada henüz esasa ilişkin yargılama başlamadı. Yargılamaların 30 Ekim'de başlayacağı düşünülüyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rıza sarraf #erdoğan #cumhurbaşkanı #türkiye #halkbank #Mehmet Hakan Atilla
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