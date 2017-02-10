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Güney Afrika parlamentosunda kavga

Parlamentoda konuşan Zuma'ya tepki gösteren muhalefet partisi EFF milletvekilleri ile onları dışarı çıkarmaya çalışan meclis güvenlik güçleri arasında arbede ve yumruklaşmalar yaşandı

Güney Afrika parlamentosunda kavga

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın parlamento açılış konuşması sırasında muhalefet partilerinden Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) milletvekilleri ile meclis güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.

Cape Town'da bulunan Güney Afrika parlamentosunda ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi olan EFF milletvekillerinin, adı yolsuzluk davalarıyla anılan Zuma'ya konuşması sürerken "hain" ifadesini kullanarak yüksek sesle tepki gösterdiği bildirildi.

EFF lideri Julius Malema'nın da ayağa kalkarak, "Başkan Zuma ulusa sesleniş konuşmasını hapiste yapmalı, parlamentoda değil. Zuma meşru bir başkan değildir, Anayasa Mahkemesinde görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunması ve meclise seslenmemesi gerekir." diye bağırdığı kaydedildi.

Zuma'ya yönelik sözlü sataşmaların artması üzerine devreye giren meclis güvenlik görevlileri, EFF milletvekillerini dışarı çıkarmak istedi. Bu sırada arbede ve yumruklaşmalar yaşandı.

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, geçen yıl mart ayı sonunda Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın evinin tadilatı için kullandığı kamu fonlarını ödememesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Ödenecek miktarı belirlemekle görevlendirilen Güney Afrika Hazine Müsteşarlığı, Zuma'nın Nkandla malikanesinde ziyaretçi merkezi, yüzme havuzu ve kümes bahçesi gibi güvenlikle ilgili olmayan harcamaları için kullandığı 507 bin doları ödemesi gerektiğine karar vermişti. Bu miktar, Zuma'nın malikanesine yaptığı harcamanın sadece yüzde 3'üne karşılık geliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #parlamento #kavga #Jacob Zuma #güney afrika #Cape Town
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