Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, bir hafta içinde ikinci kez balistik füze denemesi yaptı. Füze denemesi başarılı oldu ama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımları görüşmek için tekrar toplanıyor. Türkiye'den de Kore'ye güçlü kınama mesajı geldi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bir balistik füze denemesi daha yaptı. Dün yapılan balistik füze denemesinde 2 bin 500 kilometre menzilli Pukguksong-2 füzesi fırlatıldı.



Güney Pyongyang'dan fırlatılan füze, 500 kilometre uzağa, Japon Denizi'ne düştü.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong Un (Kim Yong Un), testten başarıyla geçen füzenin seri üretimine geçilmesi için emir verdi.



Güney Kore, Amerika ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Kore'nin balistik füze denemesi ve nükleer programını görüşmek için toplantıya çağırdı. Konseyin yarın toplanması bekleniyor.



Kore Demokratik HAlk cumhuriyeti'ne Türkiye'den de bir kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "balistik füze fırlatımını güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.



Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Amerika Başkanı Donald Trump'dan Kore'ye uygulanacak yaptırımların 100 gün geciktirilmesini talep ettiği öğrenildi. Bu gecikme talebinin nedeninin Kore ile bağlantılı Çinli şirketlerin yaptırımlardan etkilenmemesini sağlamak olduğu düşünülüyor.





ulusalkanal.com.tr